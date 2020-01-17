Парижские музеи выложили 100 тысяч шедевров для бесплатного скачивания

14 парижских музеев разместили около 100 тысяч изображений произведений искусства в интернете для бесплатного скачивания. Общий тренд для подобных акций — сделать искусство и ценности культуры широко доступными.

Paris Musées — институция, управляющая музеями города Парижа, использует новейшие технологии для оцифровки коллекций, обеспечивая высокое качество изображения.

Густав Курбе. Портрет Жульетт Курбе, 1844, Petit Palais

Вы любите Рембрандта, Сезанна или Моне? Эти великие художники являются одними из тех, чьи работы доступны по ссылке на Paris Musées. Помимо возможности скачать картинку с высоким разрешением (300 dpi), онлайн-коллекция включает в себя основную информацию о произведении и комментарии к деталям. Новые работы постоянно добавляются на портал.

Рембрандт. Автопортрет, 1634. Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.

Поль Сезанн. Портрет Амбруаза Воллара,1899, Petit Palais, Paris

Онлайновая коллекция содержит более 350 тыс. (около трети от 1 млн экспонатов общего собрания) и создана простая система для поиска изображений, не требующих оплаты при дальнейшем использовании. Можно просматривать по автору, дате, материалу и местоположению, а также по цвету. Зарегистрировавшись, предлагается комментировать свои поиски и начать собственную коллекцию избранных картин или воспользоваться одной из предложенных тем: карикатуры Виктора Гюго, женская мода и спорт, мастерские художников и Париж во время революции.

